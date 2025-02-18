Суд Казани рассмотрит антикоррупционный иск на 21,9 млн к замглавы Советского района

Как стало известно «Реальному времени», замглавы администрации Советского района Казани Денис Воробьев получил статус ответчика в судебном деле. С иском к чиновнику и членам его семьи обратился районный прокурор Николай Седов, требуя обратить в доход государства недвижимость почти на 22 млн рублей в Крыму и Татарстане.

Речь о шести объектах недвижимости — двух участках в прибрежной зоне Черного моря в городе Керчи, оформленных на мать замглавы, и двух участках с домами в казанском жилом массиве Вознесенское, собственником которых является сам Воробьев. По мнению надзорного ведомства, на покупку этих активов официальных доходов чиновника и его близких не хватало.

Статус соответчиков в деле получили жена и родители муниципального служащего. Никто из Воробьевых претензии прокуратуры не признает.

Иск поступил на рассмотрение в Советский райсуд на минувшей неделе. Дата первого заседания пока не назначена.

Детали нового заявления о «раскулачивании» и победы Воробьева по старому уголовному делу — в материале «Реального времени».