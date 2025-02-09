В Лаишевском и Камско-Устьинском районах Татарстана построят два административных здания за 244 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

В двух селах Татарстана планируется построить по одному административному зданию. Общая стоимость работ составит 244,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, в Габишево Лаишевского района возведут многофункциональный центр на 350 мест. В Камском Устье планируется построить здание администрации. При этом отдельные стоимости объектов в тендере не указаны.

Подрядчик обязуется провести все этапы работ: от строительства до проведения сетей и благоустройства территорий.

Оба объекта необходимо ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года.



Елизавета Пуншева