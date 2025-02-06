ЖК «Крыловка Парк» получил разрешение на ввод в эксплуатацию на 5 месяцев раньше срока

Это восьмой проект СМУ-88, который застройщик сдает досрочно

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Группа компаний «СМУ-88» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Крыловка Парк». Он стал восьмым проектом, построенным с серьезным опережением графика — на пять месяцев раньше срока. Четыре дома переменной этажности появились вблизи перекрестка улиц Большая Крыловка и Краснокошайской в Кировском районе Казани.

«Крыловка Парк» состоит из четырех домов высотой от 8 до 24 этажей общей площадью 82,5 тыс. кв. метров. В отделке фасада использованы только натуральные материалы — кирпич разных цветов и фактуры. Территория двора поднята на стилобате и закрыта от посторонних. Здесь для резидентов комплекса оборудован двор площадью более 7 тысяч квадратных метров. Он разделен на три функциональные зоны: детский игровой городок с атравматичным покрытием, многофункциональная спортивная площадка с уличными тренажерами и зона для прогулок и отдыха, где установят скамейки с подогревом и станции для зарядки гаджетов. На всей территории планируется ландшафтное озеленение, а по периметру — дог-боксы и закрытые системы для раздельного сбора мусора. Прямо во дворе жилого комплекса построен муниципальный детский сад.

«Завершение строительства раньше срока для нас стало делом чести. Мы понимаем, насколько важно для людей получить свое жилье, насколько это долгожданное обретение. Поэтому стараемся не просто соответствовать ожиданиям, но и предвосхищать их, обеспечивая качество и комфорт на каждом этапе», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

За время строительства ЖК «Крыловка Парк» неоднократно получал признание экспертного сообщества. В 2022 и 2023 годах ЖК наградили в рамках смотра-конкурса архитектурно-строительного форума «Казаныш». Проект стал лауреатом в номинациях «За качественное объемно-пространственное решение» и «Лучшее благоустройство территорий».

предоставлено ГК "СМУ-88"

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»