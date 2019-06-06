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В Удмуртии 35-летнего адвоката арестовали за вымогательство 10 млн рублей

11:12, 06.06.2019
В Удмуртии 35-летнего адвоката арестовали за вымогательство 10 млн рублей
Фото: pixabay.com

По данным следствия, 35-летний адвокат под предлогом передачи взяток судьям вымогал с клиента 10 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по Удмуртии.

Адвокат объяснял, что деньги пойдут на вынесение судебных решений в пользу клиента, а также прекращение уголовного дела, которое находится в производстве следователя полиции. При получении первой части суммы, которая превышала 1 млн рублей, адвоката задержали с поличным. Адвокат арестован, расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Удмуртия
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