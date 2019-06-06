В Роскачестве рассказали, как придумать надежный пароль

Эксперты Роскачества дали рекомендации российским интернет-пользователям, как грамотно придумать пароль к аккаунтам.

По словам специалистов, пароль должен состоять минимум из восьми цифр, букв и различных символов. Рекомендуется, чтобы в паролях не было личных данных, в том числе имени, фамилии или даты рождения.

Среди самых неудачных паролей — password, 1234567, qwerty или 1q2w3e4r5t6y, пишет «РГ».

Кроме того, для безопасности следует каждые полгода менять пароль, а также не стоит использовать одинаковый набор символов для входа во все аккаунты .

Напомним, ранее в Роскачестве дали десять советов, как правильно совершать покупки в «Киберпонедельник».