СМИ: из РКК «Энергия» украли три мешка плат для космических приборов

С 1-го по 5-е мая из ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве было похищено оборудование для космической техники, в том числе модуль для российского сегмента Международной космической станции.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, речь идет о краже швейцарских приборов и электронных плат для космической техники. Всего злоумышленники унесли три мешка плат.

Стоимость похищенного оценить сложно — одна плата может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. Однако продать платы за эти деньги не получится, так как они ценны только для космической отрасли.

В госкорпорации подтвердили факт кражи.

Напомним, в январе этого года Совет директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» принял решение назначить временно исполняющим обязанности гендиректора Николая Севастьянова. В марте его утвердили в должности.