Генпрокуратура признала фейковыми несколько сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Генпрокуратура признала фейковыми несколько публикаций в социальных сетях о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Роскомнадзор включил их в реестр запрещенной информации.

«К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности», — сказал пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее глава Дзержинска Иван Носков призвал жителей верить только официальным источникам информации о ЧП на оборонном заводе «Кристалл». Так он прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что в результате ЧП погибли 200 человек.