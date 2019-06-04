«Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений

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В российской компании «Яндекс» сообщили, что исполнение закона «Яровой» возможно без нарушения приватности данных пользователей.

«В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», — приводит сообщение компании «Медузы».

Отмечается, что «Яндекс» разделяет цель закона - соблюдение интересов безопасности.

«При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — отметили в пресс-службе

Ранее СМИ сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» письмо с требованием предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедший период «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. По закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за подобного отказа поделиться ключами уже был заблокирован мессенджер Telegram.