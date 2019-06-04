ФСБ запросила ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса», компания отказывается их передать

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» письмо с требованием предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК.

Источники утверждают, что за прошедший период «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. По закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за подобного отказа поделиться ключами уже был заблокирован мессенджер Telegram.

Напомним, ранее «Яндекс» снова ввел должность управляющего директора, ее занял глава такси-сегмента Тигран Худавердян, сообщает «Интерфакс».

Худавердяна на посту главы «Яндекс.Такси» сменит Даниил Шулейко. Отмечается, что в августе 2019 года компанию «Яндекс» покинет директор по технологиям Михаил Парахин. Он продолжит помогать на уровне совета директоров.

