В Саратовской области отремонтируют более 150 км федеральных дорог

В Саратовской области запланирован ремонт более 150 км федеральных дорог, сообщается на официальном портале Росавтодора.

Большая часть всего объема, 100 км, приходится на трассу Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. На двух участках федеральной дороги А-298 «Р-208 Тамбов-Пенза», которые проходят через Саратовскую область, уже завершен ремонт.

Напомним, ранее секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал регионы ПФО с самыми плохими дорогами. Наихудшая ситуация с дорогами в Приволжском федеральном округе наблюдается в Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии. При этом плохие дороги становятся причиной значительного количества ДТП в округе. По итогам прошлого года увеличилось количество погибших в дорожных авариях в Башкортостане, Мордовии и Чувашии.

