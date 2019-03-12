Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал регионы ПФО с самыми плохими дорогами

Наихудшая ситуация с дорогами в Приволжском федеральном округе наблюдается в Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии. При этом плохие дороги становятся причиной значительного количества ДТП в округе. По итогам прошлого года увеличилось количество погибших в дорожных авариях в Башкортостане, Мордовии и Чувашии.

Об этом на выездном совещании в Ижевске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и главы регионов округа.

— Низкое качество дорожного покрытия зачастую является не только следствием халатности должностных лиц, но и следствием провокационных и мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог, — сказал Патрушев.

При этом он отметил, что главы регионов должны на личном контроле держать вопрос выполнения региональных программ по обеспечению безопасности дорог и их должное финансирование, своевременно выявлять и ликвидировать аварийные участки.

Кроме того, он сказал о необходимости увеличения применения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Меньше всего такие комплексы используются в Марий Эл, Удмуртии и Пензенской области.