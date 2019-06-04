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Apple представила iOS 13 с функцией Dark Mode

00:34, 04.06.2019
Apple представила iOS 13 с функцией Dark Mode
Фото: pxhere.com

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года.

Операционная система получит более подробную карту с множеством функций, а также в ней повысится уровень защиты конфиденциальности пользователей. В iOS 13 также будет доступна функция Dark Mode для использования в темное время суток.

Apple также представила новую операционную систему MacOS Catalina, в которой не будет использоваться программа iTunes. Ее функции перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.

Также Apple презентовала модель настольного компьютера Mac Pro и новый монитор Retina 6K, передает «РИА Новости».

Ранее уже сообщалось, что Apple намерена отказаться от iTunes.

ТехнологииIT
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