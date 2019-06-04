Apple представила iOS 13 с функцией Dark Mode

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года.

Операционная система получит более подробную карту с множеством функций, а также в ней повысится уровень защиты конфиденциальности пользователей. В iOS 13 также будет доступна функция Dark Mode для использования в темное время суток.



Apple также представила новую операционную систему MacOS Catalina, в которой не будет использоваться программа iTunes. Ее функции перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.



Также Apple презентовала модель настольного компьютера Mac Pro и новый монитор Retina 6K, передает «РИА Новости».



Ранее уже сообщалось, что Apple намерена отказаться от iTunes.