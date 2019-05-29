Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленной продажи доли в банке «Восточный»
Компания совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» потребовала немедленного исполнения решения Амурского арбитража, который обязал структуру фонда Baring Vostok продать 9,99% акций банка.
Ходатайство «Финвижн Холдингс» «об обращении решения к немедленному исполнению» было зарегистрировано 28 мая, передает RNS.
Ранее Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск компании «Финвижн Холдингс» к компании «Эвизон Холдингс». Последней было предписано продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Аветисяна.
Согласно данным ЦБ, на текущий момент Артем Аветисян через структуру «Финвижн Холдингс» владеет 32,02% акций банка «Восточный», «Эвизон Холдингс» контролирует 51,62% акций банка.
Напомним, что уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви связано именно с заявлением Аветисяна. Бизнесмен обвинил инвестора в мошенничестве, в результате которого Калви якобы похитил из «Восточного» 2,5 млрд рублей.Бизнес
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