В Казани реконструируют четыре детских лагеря за 470 млн рублей

В рамках республиканской программы капитального ремонта, реконструкции и строительства лагерей «Лето — детям» в Казани приведут в порядок четыре объекта.

Ремонт пройдет в муниципальных детских оздоровительных лагерях «Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный». Объем вложений составит 470 млн рублей.

Для каждого лагеря будет разработана собственная уникальная концепция, благоустроены корпуса, инфраструктура, в том числе спортивные площадки, беседки и уличные сцены, рассказали в пресс-службе Казани.

Лагеря «Восток», «Молодежный» и «Юнитур» этим летом полностью закроются на реконструкцию. Лагерь «Заречье» в первую смену будет работать с ограниченной загрузкой.

Реконструкция в лагерях завершится в 2020 году. Планируется, что после ремонта пропускная способность четырех лагерей увеличится на 1000 человек за сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что путевка в детские муниципальные лагеря Казани стоит 17 тысяч рублей.