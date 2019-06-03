Новости общества

09:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани реконструируют четыре детских лагеря за 470 млн рублей

08:58, 03.06.2019 1
В Казани реконструируют четыре детских лагеря за 470 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В рамках республиканской программы капитального ремонта, реконструкции и строительства лагерей «Лето — детям» в Казани приведут в порядок четыре объекта.

Ремонт пройдет в муниципальных детских оздоровительных лагерях «Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный». Объем вложений составит 470 млн рублей.

Для каждого лагеря будет разработана собственная уникальная концепция, благоустроены корпуса, инфраструктура, в том числе спортивные площадки, беседки и уличные сцены, рассказали в пресс-службе Казани.

Лагеря «Восток», «Молодежный» и «Юнитур» этим летом полностью закроются на реконструкцию. Лагерь «Заречье» в первую смену будет работать с ограниченной загрузкой.

Реконструкция в лагерях завершится в 2020 году. Планируется, что после ремонта пропускная способность четырех лагерей увеличится на 1000 человек за сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что путевка в детские муниципальные лагеря Казани стоит 17 тысяч рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:31
    в этом году путевки дорогие. Лагерь Березка Татнефти г.Азнакаево находиться. уена за смену 24800 на одного ребенка. у меня 2 детей как быть. они просили а как купить то . пришлось отказать. Татнефть и ббджет Татарстана ремонтируют потом все эти деньги вытаскивают с родителей. разве так можно. патом когда ребенку 18 лрт говорять иди в армию отдай долг родине. какой долг ??? какая родина ????
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров