Путевка в детские муниципальные лагеря Казани стоит 17 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Полная стоимость путевки в детские оздоровительные муниципальные лагеря Казани — 17 тысяч рублей. При этом родительская плата составит лишь 26,5% или 4,5 тысячи рублей. Данные озвучили сегодня на «деловом понедельнике» в столичной мэрии. Норматив финансовых затрат на организацию отдыха вырос на 6% , составил 776,52 рубля в день на одного ребенка. В целом, по данным чиновников, на летнюю оздоровительную кампанию в этом году выделено 313 млн ролей из бюджета города.

В мэрии сообщили, что перед началом летнего сезона во всех лагерях провели подготовительную работу — на текущий ремонт потратили 19 млн рублей. На реконструкцию четырех заведений выделили 470 млн. При этом лагерь «Спутник» не смогли отремонтировать по причине его нахождения в заповеднике «Голубые озера» — любые строительные работы на его территории потребуют согласования и подготовки документов. В течение года эту работу обещают выполнить.

Во всех лагерях установили видеонаблюдение и металлодетекторы. На 60,8 млн рублей отремонтировали подъездные пути к семи лагерям. Всего отдыхом охватят 30 265 детей. Для них подготовят 56 профильных смен различной направленности.



Что касается покупки путёвок в детские лагеря через онлайн-систему — аналог Booking, анонсированную министром молодёжи РТ Дамиром Фаттаховым на прошлой неделе, оказалось проект пока не запущен:



— Это пилотный проект Минмолодежи и центра «Лето», он по-прежнему разрабатывается. На сегодняшний день пока не запущен, в течение лета коллеги планируют его запустить — больше прокомментировать не могу, — ответил на вопрос «Реального времени» председатель городского комитета по делам детей и молодёжи Айрат Фаизов.

