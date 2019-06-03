Минниханов с рабочим визитом прибыл в Финляндию
Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Хельсинки.
В международном аэропорту «Вантаа» главу региона встретил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. В рамках своего визита Минниханов ознакомится с работой Национального музея, посетит детскую больницу Хельсинки, а также проведет ряд встреч, рассказали в пресс-службе РТ.
Кроме того, у руководителя РТ пройдут переговоры с политиками и представителями бизнеса страны. Так, 3 июня запланирована встреча Минниханова с мэром Хельсинки Яном Ваапавуори.
Также Минниханов примет участие в церемонии открытия Международного форума циркулярной экономики WCEF2019.
Напомним, ранее Минниханову в рамках выставки ITSF представили «Умный столб» с Wi-Fi и видеонаблюдением.ОбществоВласть Татарстан
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