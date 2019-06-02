Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем получил название «Предвестник»

Спутник для наблюдения за Солнцем, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник». Об этом говорится в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета

Спутник предполагается разместить в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем, где космический аппарат не испытывает воздействия никаких других сил, кроме гравитационных, со стороны Земли и Солнца. передает «РИА Новости».

Сейчас у России отсутствуют специализированные спутники наблюдения за Солнцем и мониторинга космической погоды. Однако имеется гелиогеофизическая аппаратура, которая размещена на метеорологических спутниках «Метеор-М» и «Электро-Л».



Напомним, что в конце мая на геостационарную орбиту успешно выведен новый российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601».

