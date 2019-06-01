В Чечне объявили бойкот фильму об Элтоне Джоне

Выход в российский прокат биографического фильма о певце Элтоне Джоне «Рокетмэн» — это провокация. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, особое возмущение у жителей республики вызвали «откровенные сцены», которые были показаны в кинокартине.

«Мы по разным причинам — религиозным, ментальным и так далее — не приемлем распущенности, разврата и прочих проявлений бездуховности и вырожденчества. И вообще, пора положить конец всем этим провокациям в нашей киноиндустрии», — цитирует Умарова URA.RU.

Стоит отметить, что из российской версии фильма были вырезали несколько гомосексуальных сцен.

Напомним, ранее сам Элтон Джон раскритиковал удаление отдельных сцен российскими прокатчиками.

«Рокетмен» выйдет в России 5 июня.