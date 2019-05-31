Главу Раменского района Подмосковья заподозрили в убийстве — СМИ
Силовики задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле. Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но позже экспертиза показала, что женщина была убита.
Официальной информации по этому поводу пока нет.Происшествия
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