Кардиолог рассказал об основных причинах высокой смертности детей в школах

В России на 100 тысяч учеников приходится 1,4 детской смерти от сердечного приступа в школах. Об этом заявил главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров.

Чаще всего приступы у детей наступают на уроках физкультуры. Макаров подчеркнул, что одной из причин столь высокого уровня смертности является то, что первую медицинскую помощь школьникам при остановке сердца оказать просто некому.

«Половину детей в мире в развитых странах спасают», — рассказал кардиолог телеканалу «Звезда».

По его словам, в школах отсутствуют дефибрилляторы, поэтому медсестры просто не способны помочь ребенку. Также сказывается непрофессионализм врачей, которые в ходе диспансеризации не могут разглядеть у детей очевидные заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что Рособрнадзор проверит безопасность уроков физкультуры из-за участившихся смертельных случаев.