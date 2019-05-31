В Башкирии суд вынес приговор по факту заказного убийства бизнесмена

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы Москвы и троих уроженцев Таджикистана.

Установлено, что обвиняемая, чтобы не платить долг предпринимателю из Башкирии в размере 1,5 млн рублей, в марте 2016 года решила организовать его убийство. С этой целью она обратилась к знакомому, который согласился реализовать ее план за 1 млн рублей.

Первая попытка покушения не удалась, так как прибывшие двое мужчин, уроженцев Таджикистана, не смогли достать оружие на территории РБ, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Через несколько дней в городе Октябрьский заказчица убийства передала исполнителям фотографии жертвы, информацию о месте жительства, работы, а также переделанный в боевой газовый пистолет.

В результате бизнесмен был убит на улице. Его супруга, находившаяся с ним во время покушения, получила ранения.

Двое участников преступления ранее были задержаны и осуждены на территории Таджикистана на срок от 8 до 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Своей вины они не признали.

Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее наемный убийца после оглашения приговора напал на съемочную группу «Вестей» в Башкирии.