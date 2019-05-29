Губернатор Пермского края проведет очередной прямой эфир в Instagram

Прямой эфир в Instagram с губернатором Пермского края Максимом Решетников состоится во вторник, 4 июня. Об этом написал глава региона на своей странице в соцсети.

Время проведения — 18.00. Решетников предложил поднять вопросы в сфере образования, в том числе проблемы питания в школах, путевок в летние лагеря и другие темы.

Руководитель Пермского края предложил пользователям писать свои вопросы под постом с анонсом.

Напомним, последний прямой эфир с Решетниковым прошел в апреле. Кроме того, в ноябре прошлого года начальника департамента ЖКХ Перми уволили после прямого эфира губернатора в Instagram.