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Губернатор Пермского края проведет очередной прямой эфир в Instagram

12:00, 29.05.2019
Губернатор Пермского края проведет очередной прямой эфир в Instagram
Фото: permkrai.ru

Прямой эфир в Instagram с губернатором Пермского края Максимом Решетников состоится во вторник, 4 июня. Об этом написал глава региона на своей странице в соцсети.

Время проведения — 18.00. Решетников предложил поднять вопросы в сфере образования, в том числе проблемы питания в школах, путевок в летние лагеря и другие темы.

Руководитель Пермского края предложил пользователям писать свои вопросы под постом с анонсом.

Напомним, последний прямой эфир с Решетниковым прошел в апреле. Кроме того, в ноябре прошлого года начальника департамента ЖКХ Перми уволили после прямого эфира губернатора в Instagram.

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