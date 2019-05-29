Российские банки при информировании клиентов переходят с СМС на push-уведомления

Крупнейшие банки России постепенно переходят с СМС при информировании клиентов о транзакциях на push-уведомления, сообщает РБК.

У некоторых из банков доля push уже достигает 30%. Наиболее высокая доля подобных уведомлений от общего числа рассылаемых сообщений — у «Альфа-Банка», это порядка 30%. Следом за ним идет «Райффайзенбанк», у него соотношение push-уведомлений и СМС составляет 1 к 3. На третьем месте банк «Открытие» с долей push-уведомлений в 25%.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, несмотря на большую прибыль, банк бьется за каждую копейку.

«Мы стараемся, во-первых, не очень много покупать, только самое необходимое, и всегда взвешиваем, стоит это покупать или стоит развивать с нуля. Мы стараемся не тратить деньги, и с деньгами у нас проблемы на самом деле — мы бьемся за каждую копейку», — сказал он.