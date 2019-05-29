В Казани на месяц запретят движение на улицах Симонова и Годовикова

В Авиастроительном районе Казани частично и поэтапно закрывают для движения улицы Годовикова и Симонова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

До 30 июня будет ограничено движение на ул. Годовикова (на участке от ул. Симонова до ул. Максимова), а также на ул.Симонова (на участке от ул. Ленинградская до ул. Годовикова). С 1 июля по 20 августа будет закрыт участок ул. Симонова от ул. Чапаева до ул. Ленинградская. Ограничения связаны с ремонтом.

Напомним, в Казани до 31 июля ограничено движение транспорта по ул. Дубравной.

