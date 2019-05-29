Новости общества

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на месяц запретят движение на улицах Симонова и Годовикова

07:57, 29.05.2019
В Казани на месяц запретят движение на улицах Симонова и Годовикова
Фото: pixabay.com

В Авиастроительном районе Казани частично и поэтапно закрывают для движения улицы Годовикова и Симонова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

До 30 июня будет ограничено движение на ул. Годовикова (на участке от ул. Симонова до ул. Максимова), а также на ул.Симонова (на участке от ул. Ленинградская до ул. Годовикова). С 1 июля по 20 августа будет закрыт участок ул. Симонова от ул. Чапаева до ул. Ленинградская. Ограничения связаны с ремонтом.

Напомним, в Казани до 31 июля ограничено движение транспорта по ул. Дубравной.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров