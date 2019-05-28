США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии

Госдепартамент США выразил беспокойство действиями армии правителсьтва Сирии и поддерживающих их российских военнослужащих на севере Арабской Республики.



«Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», — сказала пресс-секретарь ведомства Морган Ортагус, ее слова приводит РБК со ссылкой на Reuters.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе. Так там прокомментировали невыдачу Штатами въездной визы российскому эксперту по химическим веществам Дмитрию Поклонскому.