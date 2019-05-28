Госдума одобрила законопроект об определении инвестрекомендации

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий финансовым СРО самостоятельно принимать определение инвестиционной рекомендации. Это позволит избежать споров о финансовой консультации.

Саморегулируемые организации (СРО) получают возможность точно прописывать определение инвестрекомендации в базовом стандарте СРО, передает ТАСС.

«Отличительным признаком договора об инвестиционном консультировании является предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, адресованных конкретному клиенту. Предлагаемая законопроектом норма позволит исключить возможные спорные вопросы в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации (информации) в качестве инвестиционной рекомендации либо информации о собственных услугах участника финансового рынка», — цитирует агентство заключение комитета Госдумы по финрынку.

Кроме того, законопроект дополняет законодательство о рынке ценных бумаг нормой, предусматривающей, что лица, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности.