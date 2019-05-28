Эксперты опубликовали отчет о крушении самолета совладелицы S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий представило предварительный отчет об авиакатастрофе, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Документ содержит расшифровку переговоров пилота бизнес-джета Epic LT с диспетчером, показания двух свидетелей, а также данные радаров, передает RT.
Из записи переговоров следует, что пилот запросил возможность выйти на траекторию. Руководитель полета ответил утвердительно и дал рекомендации по заходу.
Свидетели же рассказали, что во время поворота крен самолета составил 35—40°.
Ранее прокуратура Дармштадта подтвердила гибель Филевой после анализа ДНК останков.
Напомним, что самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). На борту находилась супруга основного владельца авиакомпании S7 Владислава Филева, возглавлявшая совет директоров компании. По предварительной версии, во время полета пилот перевел воздушное судно на ручное управление, допустив опасную потерю скорости.
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