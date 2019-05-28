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В Сети появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

09:05, 28.05.2019
В Сети появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Фото: скриншот видео youtube

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми, смог заснять этот момент на видео, которое он разместил в Сети, сообщает «Российская газета».

Башенный кран упал в Перми накануне вечером из-за шквального ветра. В момент падения в кабине была крановщица, которая получила различные травмы, ее госпитализировали в больницу. Кроме того, упавший кран частично разрушил одноэтажный жилой дом и надворные постройки, а также автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Пермскому краю начало проверку по факту падения башенного крана в Перми.

ТехнологииТелекоммуникацииПроисшествия
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