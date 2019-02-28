ВЦИОМ: россияне считают математику самым полезным предметом в школе

Большинство жителей России (72%) считают математику самым важным и полезным школьным предметом, который пригодится детям в реальной жизни. Данные представил ВЦИОМ.

Согласно опросу, на втором месте располагается русский язык (64%), на третьем — история (38%). Далее следуют литература (37%), физика (33%), иностранные языки (23%), химия (18%), география (14%), информатика (12%), английский язык (11%), физкультура (11%) и биология (10%).

Самыми бесполезными предметами в школе респонденты назвали религиоведение (6%), музыку (5%), а также рисование и физику (4%).

Добавим, опрос был проведен 25 февраля, в нем участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к деятельности власти.