Дуров обвинил власти РФ в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что за попыткой взломать аккаунты екатеринбургских журналистов стоят «официальные лица». Он подчеркнул, что попытка провалилась из-за 2-ступенчатой верификации.

«Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня ряд журналистов, пытавшихся подробно освещать события вокруг строительства собора в Екатеринбурге, обнаружили, что неизвестные пытались получить доступ к их Telegram-аккаунтам. Среди сообщивших об этом шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев, главный редактор Ura.ru Антон Ольшанников, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и другие.