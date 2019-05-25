Суд арестовал первого замглавы Балашихи по обвинению во взяточничестве

Следком сообщил об аресте первого замглавы администрации Балашихи, которому вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей. Согласно данным на сайте мэрии подмосковного города, речь идет об Алексее Ковале.

«Следователем второго управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области первому заместителю главы администрации города Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СКР по Московской области.

По версии следствия, с лета 2018 года обвиняемый получал от главы одной из строительных компаний взятки на сумму не менее 4 млн рублей за покровительство и заключение по ремонту дорог, а также за то, что не проверял качество работы.