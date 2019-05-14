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Во Франции открыли 72-й Каннский фестиваль

22:08, 14.05.2019
Во Франции открыли 72-й Каннский фестиваль
Фото: скриншот

Фестиваль открыл фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают», передает ТАСС.

72-й Каннский фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая. Жюри возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Основной конкурс включает 21 картину.

Ранее организаторы Международного Каннского кинофестиваля 2019 года опубликовали список участников конкурсной программы. В него вошли 19 картин, в том числе фильм Кантемира Балагова «Дылда». Его покажут в категории «Особый взгляд».

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