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Все кандидаты на выборах в Госсовет Татарстана станут известны до 2 августа

17:26, 24.05.2019
Все кандидаты на выборах в Госсовет Татарстана станут известны до 2 августа
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Документы для участия в избирательной кампании по выборам в Госсовет Татарстана должны быть представлены не позднее 24 июля, поэтому полный список участников выборов должен определиться до 2 августа, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов. Для партии предельный размер избирательного фонда на выборах депутатов Госсовета РТ достигнет 50 млн рублей. Для кандидатов в одномандатных округах — 5 млн рублей.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая — жители республики примут решение о том, кто будет выдвинут на выборах в Государственный совет нового созыва татарстанским отделением партии.

ОбществоВласть Татарстан
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