Все кандидаты на выборах в Госсовет Татарстана станут известны до 2 августа

Документы для участия в избирательной кампании по выборам в Госсовет Татарстана должны быть представлены не позднее 24 июля, поэтому полный список участников выборов должен определиться до 2 августа, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов. Для партии предельный размер избирательного фонда на выборах депутатов Госсовета РТ достигнет 50 млн рублей. Для кандидатов в одномандатных округах — 5 млн рублей.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая — жители республики примут решение о том, кто будет выдвинут на выборах в Государственный совет нового созыва татарстанским отделением партии.

