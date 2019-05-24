Фарид Мухаметшин провел встречу с участниками предварительного голосования
23 мая Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ и лидер татарстанского подразделения партии «Единая Россия», провел встречу с участниками предварительного голосования.
В праймериз примут участие 225 человек, в том числе руководители общественных объединений, гражданские активисты, представители предпринимательского сообщества, главы администраций муниципальных образований, министры.
Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Татарстане 26 мая — жители республики примут решение о том, кто будет выдвинут на выборах в Государственный совет нового созыва татарстанским отделением партии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым