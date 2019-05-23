«Роскосмос» планирует начать работу над созданием ракеты с возвращаемыми ступенями

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ведомстве планируют как можно быстрее начать работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней, сообщает РБК.

Рогозин отметил, что ракета будет недорогой. На ее выпуск потребуется в два раза меньше деталей, чем для ее предшественников.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне этого года планируется начать строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ.

