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«Роскосмос» планирует начать работу над созданием ракеты с возвращаемыми ступенями

20:18, 23.05.2019
«Роскосмос» планирует начать работу над созданием ракеты с возвращаемыми ступенями
Фото: roscosmos.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ведомстве планируют как можно быстрее начать работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней, сообщает РБК.

Рогозин отметил, что ракета будет недорогой. На ее выпуск потребуется в два раза меньше деталей, чем для ее предшественников.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне этого года планируется начать строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ.

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