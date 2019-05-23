Строительство второй очереди космодрома «Восточный» начнется в июне

В июне этого года планируется начать строительство второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ, пишет ТАСС.

При этом он не уточнил, кто будет застройщиком объекта.

Ранее Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома «Восточный». Также сообщалось, что «Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по строительству второй очереди.

16 апреля президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ потребовал завершить строительство космодрома «Восточный» в ближайшее время.