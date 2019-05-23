Новости экономики

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

КАМАЗ выплатил 134 миллиона рублей дохода по облигациям

15:59, 23.05.2019
КАМАЗ выплатил 134 миллиона рублей дохода по облигациям
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-08 доход по второму купону общей суммой 134,19 млн рублей, или 8,97% годовых.

Выплаты осуществлялись по трем миллионам ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 44 рубля и 73 копейки.

Денежные средства были выплачены в рамках второго купонного периода, продолжавшегося с 22 ноября 2018 года по 23 мая 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее КАМАЗ выплатил почти 280 миллионов рублей дохода по облигациям серии БО-12.

ЭкономикаФинансы Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров