КАМАЗ выплатил 134 миллиона рублей дохода по облигациям

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-08 доход по второму купону общей суммой 134,19 млн рублей, или 8,97% годовых.



Выплаты осуществлялись по трем миллионам ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 44 рубля и 73 копейки.



Денежные средства были выплачены в рамках второго купонного периода, продолжавшегося с 22 ноября 2018 года по 23 мая 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.



Ранее КАМАЗ выплатил почти 280 миллионов рублей дохода по облигациям серии БО-12.

