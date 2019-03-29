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Путин наградил Песошина орденом Почета

14:14, 29.03.2019
Путин наградил Песошина орденом Почета
Фото: prav.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Почета. Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Согласно указу, этот же орден получит первый замгендиректора — главный инженер ПАО «Татнефть» Наиль Ибрагимов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени присвоен мэру Казани Ильсуру Метшину. Заместитель гендиректора — директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров стал заслуженным экономистом РФ, еще двое работников «Татнефти» — Александр Иванов и Рашат Султанов — заслуженными работниками нефтяной и газовой промышленности РФ. Звание «Заслуженный учитель РФ» получил учитель школы-интерната «Лицей им. Лобачевского» при КФУ Сергей Михайлин.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко награждена орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

ОбществоВласть Татарстан
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