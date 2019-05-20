Трамп заявил, что не позволит появления у Ирана ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, он не хочет сражаться, но случаются моменты, когда просто нельзя не вмешаться.
«Но бывают ситуации, как в Иране, — нельзя позволить им обладать ядерным оружием, просто нельзя допустить, чтобы это произошло», — отметил Трамп.
Также американский лидер добавил, что его планы относительно Ирана ограничиваются «экономическим вторжением».
Напомним, ранее Трамп продлил санкции против Сирии на год.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым