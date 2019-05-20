Трамп заявил, что не позволит появления у Ирана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он не хочет сражаться, но случаются моменты, когда просто нельзя не вмешаться.

«Но бывают ситуации, как в Иране, — нельзя позволить им обладать ядерным оружием, просто нельзя допустить, чтобы это произошло», — отметил Трамп.

Также американский лидер добавил, что его планы относительно Ирана ограничиваются «экономическим вторжением».

Напомним, ранее Трамп продлил санкции против Сирии на год.