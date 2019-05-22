Жительница Буинского района получила условный срок за истязание двоих несовершеннолетних детей

44-летнюю жительницу Буинского района признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает прокуратура республики Татарстан.

Судом установлено, что с мая по сентябрь 2018 года подсудимая оскорбляла и наносила побои двум несовершеннолетним дочерям супруга от предыдущего брака. Помимо этого, женщина остригла девочкам волосы, из-за чего они вынуждены были ходить в школу в платках. Подсудимая объясняла, что якобы так она лечит педикулез. Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

