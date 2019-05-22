В России отзывают 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer, их производят в том числе и в Елабуге

Представитель Ford в России — ООО «Форд Соллерс Холдинг» — отзывает 14 576 автомобилей Ford Explorer.

Речь идет об автомобилях, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018 года, передает Росстандарт.

Причиной отзыва являются возможные трещины на рычагах регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Стоит отметить, что Ford Explorer производят в том числе и в Елабуге.

27 марта официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».