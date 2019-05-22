Казанский завод медицинской аппаратуры в 2018 году получил отрицательную чистую прибыль

ОАО «КЗМА» (Казанский завод медицинской аппаратуры) по итогам 2018 года получил отрицательную чистую прибыль в размере 1,4 млн рублей. Об этом говорится в отчетности компании, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации.



Годом ранее отрицательная чистая прибыль завода составляла 14,59 млн рублей.



Выручка ОАО «КЗМА» в 2018 году составила 78,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 11,1 млн рублей. Стоимость чистых активов снизилась с 73,9 млн рублей до 72,5 млн рублей. При этом дебиторская задолженность завода сократилась почти на 1 млн рублей — до 17,4 млн, следует из отчета компании.