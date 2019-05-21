В Татарстане заезды в детские лагеря начнутся 1 июня

1 июня в Татарстане начинаются первые заезды в детские оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В 2019 году в республике более 200 тысяч детей будут охвачены организованным летним отдыхом. Для них будут работать 1 815 организаций отдыха. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на брифинге в Кабмине республики. На обновление лагерей в этом году потратят 1,4 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей за 3 года по поручению президента РТ Рустама Минниханова будет направлено 7 млрд рублей.

