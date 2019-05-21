В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram

В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram. В их числе фотографии пользователей, номера телефонов и адреса электронной почты.

Информация некоторое время была доступна для просмотра без паролей, сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

База данных принадлежит маркетинговому агентству Chtrbox, которое занимается продвижением товаров при помощи популярных блогеров и знаменитостей.

Ранее компания Facebook, которая владеет Instagram, призналась, что хранила пароли миллионов пользователей сервиса фотографий в читаемом формате.