«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса журналистов в ПФО

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, «Долгая дорога к цифре»), Туманская Ольга (Республика Татарстан, общественно-политический журнал «Татарстан», «Подай сигнал с Луны!»), Медушевская Злата (Нижний Новгород, АиФ, «Печатайте на здоровье»);

в номинации «Радио и ТВ»

Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия «Алиен», «Как подготовится к работе, которой еще не существует?!»), Юлия Нигматуллина (Республика Башкортостан, ТРК «Башкортостан», «Летающая «ступа»), Приходько Илья (Нижний Новгород, ННТВ, «Следующая остановка — «умная»?»);

в номинации «Интернет-СМИ»

Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику»), Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», «Еда имеет значение»: разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде»), Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, «Как в Башкирии работает система «Безопасный город»);

в номинации «Социальные медиа»

Рязанцев Андрей (Оренбургская обл., «Как прекрасен этот мир, посмотри!»), Макарова Ольга (Республика Марий Эл, «Новый этап: как «поумнела» Йошкар-Ола»), Лисовицкий Алексей (Самарская обл., «Голографика», «Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности»).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа — вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация «Интернет-СМИ» (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отметили работу Дианы Авакян, корреспондента ИА «Татар-информ».

«Я благодарен «Ростелекому» за возможность получить «моментальный снимок» всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс «цифровизации» российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов», — сказал Евгений Афанасьев, главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture

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