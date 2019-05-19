СМИ сообщили, какой президентский указ Зеленского станет первым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает Газета.ru.

Когда именно будет объявлено это решение, пока не уточняется. Известно лишь, что указ опубликуют «сразу после инаугурации».

Напомним, ранее СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады. В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава. Отмечалось, что документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского. Впрочем позже представители избранного президента Украины доказали, что размещенный в СМИ проект указа — фейк.

