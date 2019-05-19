Новости общества

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили, какой президентский указ Зеленского станет первым

12:52, 19.05.2019
СМИ сообщили, какой президентский указ Зеленского станет первым
Фото: dsnews.ua

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает Газета.ru.

Когда именно будет объявлено это решение, пока не уточняется. Известно лишь, что указ опубликуют «сразу после инаугурации».

Напомним, ранее СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады. В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава. Отмечалось, что документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского. Впрочем позже представители избранного президента Украины доказали, что размещенный в СМИ проект указа — фейк.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров