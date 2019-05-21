В Казани на майские праздники посещаемость торговых центров упала на 8,4%

Исследование посещаемости торговых центров показало, что в первую неделю майских праздников (29 апреля—5 мая) в Казани этот показатель упал на 8,4%. В следующую неделю (6-12 мая) посещаемость также оказалась ниже на 2%.

Компания Watcom Group рассчитывает свой Shopping Index в сравнении с данными за такой же период времени в предыдущем году.

Специалисты считают, что посещаемость торговых центров снизилась из-за длинных выходных и жаркой погоды. Многие жители крупных городов решили выехать на дачу или в поход, пишет «Коммерсант».

При этом, в Москве «Индекс шоппинга» в первую неделю вырос на 1%, а затем сократился на 3,6%. В Санкт-Петербурге наблюдалось падение на 3,5% и 3,1%, соответственно.