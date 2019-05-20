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Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

14:32, 20.05.2019
Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»
Фото: Олег Тихонов

Бывший кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак назначена холдингом «Газпром-медиа»генеральным продюсером развлекательного телеканала «Супер».

«Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения», — приводит сообщение RNS.

В декабре прошлого года Ксения Собчак сообщила, что покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel.

ТехнологииМедиа
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