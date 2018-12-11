Собчак сообщила об уходе с поста главного редактора русского L`Officiel

Ксения Собчак сообщила, что покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel.

«Это наш октябрьский L' Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек», — написала она на своей странице в Instagram.

Собчак заняла пост главного редактора журнала в 2014 году, сменив Эвелину Хромченко.



L' Officiel — французский женский журнал о моде, издающийся с 1921 года. Российская версия появилась в 1998 году. L'Officiel в России выпускается международной издательской группой ACMG.

