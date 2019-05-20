Супруга замглавы Следкома РТ получила за год 31 млн

31 млн 399 тысяч рублей заработала в прошлом году супруга заместителя руководителя Следкома по РТ Руслана Залялиева. За год ее доходы упали на 300 тысяч рублей. По данным источников «Реального времени», женщина работает нотариусом.



Сам Залялиев отчитался в получении в 2018 году 2,4 млн рублей. Согласно опубликованным декларациям, доходы первого замруководителя Следкома по РТ Марата Зарипова составили 2,8 млн рублей, замруководителя Ильяса Масаллимова — 3,5 млн рублей.