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Супруга замглавы Следкома РТ получила за год 31 млн

10:15, 20.05.2019
Супруга замглавы Следкома РТ получила за год 31 млн
Фото: tatarstan.sledcom.ru

31 млн 399 тысяч рублей заработала в прошлом году супруга заместителя руководителя Следкома по РТ Руслана Залялиева. За год ее доходы упали на 300 тысяч рублей. По данным источников «Реального времени», женщина работает нотариусом.

Сам Залялиев отчитался в получении в 2018 году 2,4 млн рублей. Согласно опубликованным декларациям, доходы первого замруководителя Следкома по РТ Марата Зарипова составили 2,8 млн рублей, замруководителя Ильяса Масаллимова — 3,5 млн рублей.

БизнесОбществоВласть Татарстан
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